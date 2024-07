Roma con mascherina e pistola tentata la rapina alle poste | bloccato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Ha tentato dire un ufficio postale a, ma è statodai: è accaduto poco dopo le 8 in via Veglia, in zona Prati Fiscali. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione della presenza di una persona, con il volto travisato dae capellino, armata, all’interno dell’ufficio Postale che tentava una. Sul posto sono intervenuti idel Nucleo radiomobile diche hanno fermato l’uomo armato di. Non si registrano feriti (Ansa) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.