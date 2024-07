Parigi 2024 | da contagi e caldo a sesso e cibo guida di salute per 15 milioni di visitatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi diil Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, l’Oms, il ministero francese dellae della Prevenzione e la Santé publique France, hanno diffuso consigli diper i. Dalalle infezioni, dalle zanzare alle zecche, sono diversi i capitoli affrontati, compresi focus dedicati alsicuro e al. Unasviluppata congiuntamente per promuovere in occasione di, sicurezza e benessere. “Essere consapevoli e vigili sui potenziali rischi di malattie infettive può fare una grande differenza nel proteggere noi stessi e gli altri e nel garantire che tutti coloro che partecipano alle Olimpiadi estive e ai Giochi Paralimpici stiano al sicuro e in– evidenzia in una nota Pamela Rendi-Wagner, direttrice dell’Ecdc -.