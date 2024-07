Moriero | Io amico intimo dei mafiosi e segnalato da Messina Denaro? Allora avrei allenato in Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Non ricordo che mi fu fatto il nome di. Altrimenti sarei scappato. Non scherziamo, io sono una persona onesta, che si fa il culo. Se fossi amici deichissà, magari allenerei inA”. Francescore ed ex calciatore di Roma, Inter e della Nazionale, ha letto con stupore l’articolo del Fatto che ieri dava conto dell’interessamento di Antonio Nicoletti – erede di Enrico, ritenuto cassiere della Banda della Magliana – per farlo arrivare ad allenare il Trapani Calcio. Si tratta di un incarico per il quale il boss romano avrebbe cercato anche di scomodare nientemeno che Matteo, il latitante numero uno in Italia che lo stesso Nicoletti (secondo la Dia) aveva incontrato a Roma presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.