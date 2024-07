Maria De Filippi paga la tassa Toffanin | rischio flop Amici-Verissimo?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla guida strategica di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi si prepara a un ambizioso progetto: trasformare Silvia, sua compagna e volto storico di, in una star della prima serata di Canale 5. Questo nuovo incarico segna un passo significativo nella sua carriera, nota per le sue interviste morbide e per il lungo impegno nel programma del sabato pomeriggio, ora esteso anche alla domenica, trainato dal successo didiDe. Negli ultimi diciotto anni Silviaha fatto della conduzione dila sua firma personale. Il programma, noto per le interviste leggere, ma anche ripetitive con ospiti ricorrenti che non hanno nulla da dire a quanto già detto a distanza di qualche mese, è un appuntamento fisso per molti telespettatori del fine settimana.