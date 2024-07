L’invenzione di noi due recensione della commedia romantica con Lino Guanciale e Silvia D’Amico

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ladidi noi due,(ma non solo) con, tratta dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola: nel cast anche Francesco Montanari e Paolo Rossi Tratta dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola e presentato in anteprima al Taormina Film Festival,di noi due è unache compie una profonda introspezione sulla coppia e sull’importanza di fare sempre il bene dell’altro. Diretto da Corrado Ceron, nel cast anche Francesco Montanari e Paolo Rossi. Le ceneri di un amore Milo (), sposato con Nadia () da quindici anni, si accorge che lei non lo desidera più. Non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi più nulla. Ma Milo non si arrende e un giorno le scrive un’e-mail fingendosi “Antonio”, un altro uomo, dando così inizio ad una corrispondenza segreta.