Lazio cinque infortuni tra rifinitura e amichevole con il Trapani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Laha vinto incontro il, grazie alla doppietta di Castellanos e al gol di Noslin, ma per Marco Baroni è un sorriso soltanto a metà. Il tecnico della, infatti, ha dovuto constatare benmuscolari per i suoi calciatori: tre durante lamattutina di oggi, giovedì 18 luglio, mentre due proprio durante il test con la compagine siciliana. Al 22? della sfida con il, Nuno Tavares ha lasciato il campo per un problema alla coscia sinistra, mentre Rovella ha sostituito Cataldi sul finire delle danze. In allenamento, out invece Patric, Cancellieri e Dele-Bashiru, i quali non hanno dunque avuto l’opportunità di mostrare le loro qualità nell’pomeridiana. Non è chiara l’entità effettiva dei problemi fisici, ma rallentano certamente l’andamento della preparazione estiva programmata da Baroni per la