Kroos difende Taylor per aver saltato il fallo di mano di Cucurella a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024)-07-18 19:30:42 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Toniha difeso l’arbitro Anthonypersbagliato ildidi Marc. La Germania è stata eliminata nei quarti di finale dai vincitori finali, anche se le cose sarebbero potute andare diversamente se il direttore della Premier League avesse individuato il controverso incidente sul risultato di 1-1 nei tempi supplementari. Alla fine la Spagna avrebbe vinto 2-1, segnando molto tardi e decretando la fine del torneo tedesco in casa. È stata l’ultima apparizione dinel calcio prima del ritiro, avendo deciso di dire basta sia al club che alla nazionale quest’estate. E il veterano non rinfaccia anulla per il suo errore di valutazione.