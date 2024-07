Il Rimini mette Fiorini in regia E punta a tenersi stretto Garetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Torna a pescare dalla Recanatese il. Anche se, in realtà, Mattia, probabilmente già nella giornata di oggi, abbraccerà il biancorosso arrivando dalla Fiorentina, società proprietaria del suo cartellino. Con il giocatore toscano, classe 2001, il club di Piazzale del Popolo ha intenzione di sistemare le cose in mezzo al campo, donando alla squadra quel regista del quale la scorsa stagione tanto si è sentita la mancanza. Originario di Bagno a Ripoli (come il bomber Santini, ma anche come l’ex Laverone), la passata stagione il centrocampista si è diviso tra Foggia e Recanatindo insieme, in tutto, una quindicina di presenze. Sempre arrivando in prestito dalla Fiorentina. Più consistente il numero di presenze in Lega Pro del biennio precedente quando vestiva la maglia del Fiorenzuola. Diciannove presenze la prima stagione e 33 la seconda.