Il pistacchio è la rovina della Sicilia sui social Non esiste tutto quel pistacchio e non puoi fare tutto col pistacchio dalla pizza alla tagliata | lo chef Giuseppucci dice la sua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si chiama Andreaed unoche ha lavorato al Noma (tra gli altri) e che ha aperto un canale Instagram dove insegna (anche) a cucinare. Mowmag lo ha intervistato, a partire da un’esperienza che ha fatto in Francia: “L’approccio francese e danesecucina è molto particolare. Ci sono ritmi differenti e standard lavorativi molto diversi”. Ha deciso di ‘restare sul virtuale’ perché, spiega, “vivevo per lavorare. Oggi la situazione italiana, sia a livello imprenditoriale, aprendo un ristorante, che andando a lavorare per un ristoratore, ti costringe a dare più diche ricevi. L’idea, quindi, era di aprire una sorta di ristorante virtuale, che potesse essere anche una scuola online, una enciclopedia, in cui potessero mangiare tutti, con ricette diverse dalle solite con tonno e salmone o vegane”.