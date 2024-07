Il bis di Von del Leyen con il No dell' amica Meloni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla fine l’arrocco per il bis di Ursula Von derha tenuto, seppur con il soccorso dei Verdi. Non sono mancati i franchi tiratori nella maggioranza, che si sono assestati tra i 40 e i 50. La destra europea - ECR, Patrioti e partiti sciolti - ha scelto di votare compatta contra la rielezionea Presidente. Un programma troppo sbilanciato verso socialisti e soprattutto troppo condizionato dalla transizione ecologica quello tratteggiato oggi dalla Presidente in pectore. Un discorso abbastanza incolore, vago, con ammiccamenti a tutti i partiti.