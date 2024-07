Fieg | giornalisti per buona informazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 22.13 "Lala fanno ie non i profili nascosti di Facebook:dobbiamo tornare alle origini" "Così Andrea Riffeser Monti,presidente e a.d di Editoriale Nazionale e presidente della, intervenendo all'evento che dà il viaalle celebrazioni per i 165 anni de La Nazione, quotidiano fondato nel 1859, al Forte Belvedere di Firenze. "Sulla Rete - ha aggiunto non ci si può rivalere sul danno di un insulto da un profilo nascosto. Mi batto anche perché chi è sui social sia identificabile, con un documento"