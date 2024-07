Fallout | la stagione 2 della Serie TV è stata già scritta conferma Amazon

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) Vernon Sanders, dirigentetelevisione pressoMGM Studios, ha affermato che la sceneggiaturaTV digià, suggerendo di conseguenza che la sua pubblicazione possa avvenire prima del previsto. Come leggiamo su GamesRadar, Sanders ha rivelato che in realtà le cose si stanno muovendo “molto velocemente” dietro le quinte, condividendo le seguenti dichiarazioni alla teDeadline: “Su, il team ha sempre avuto una visione così nitida e chiara, quindi posso condividere che abbiamo già le sceneggiature in mano per la2. Preciso inoltre che abbiamo fissato un livello di alta qualità, quindi ci assicureremo che la2 non solo sia all’altezza1, ma che anzi riesca ad offrire anche di più. Abbiamo un piano su cui ci stiamo muovendo molto velocemente.