Continua la dinastia Ibrahimovic in rossonero | il figlio Maximilian firma con il Milan Futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Di padre, in. Ma niente Spirito Santo, seppur considerato l’appellativo (autocelebrativo) “Dio” di Zlatan: questa è una faccenda puramente terrena.infatti laindella famiglia. Il, classe 2006, hato il primo contratto da professionista della sua carriera proprio con il, secondo club della società, che giocherà da questa stagione in Serie C. Papà è il dirigente della prima squadra, Maxi si appresta a vivere la sua prima esperienza tra i pro e sempre in maglia rossonera. Dopo lo strano esperimento Samuele Longo, ilinizia a mettere a segno i primi “colpi” della nuova generazione. Ma questo è soprattutto un’affare in famiglia.