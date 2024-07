Cina | al via campagna turistica estiva per stimolare consumi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Hohhot, 18 lug – (Xinhua) – Unapromozionale incentrata sul consumo di cultura e turismo durante le vacanze estive ha preso il via ieri a Erdos, una popolare destinazionenella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della. Secondo il ministero della Cultura e del Turismo, che ha organizzato l’evento, durante lasi svolgeranno circa 37.000 attivita’ in tutto il Paese per promuovere il consumo di cultura e turismo, mettendo in evidenza nuovi scenari di consumo e politiche preferenziali. L’organizzatore ha dichiarato che lasara’ caratterizzata da una serie di attivita’ turistiche, tra cui tour notturni e viaggi di studio, e vedra’ l’applicazione di misure di stimolo come coupon di consumo e biglietti a basso prezzo per liberare il potenziale di consumo.