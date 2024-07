Chiude il parcheggio di via Borfuro per manutenzione | la ZTL resta accesa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo. Ildi viarà dal 29 luglio al 4 agosto per lavori di, ma allo stesso tempo la zona a traffico limitato’. Le segnalazioni sono partite via social già dalla giornata di mercoledì. Il transito in quella specifica zona del centro finora era regolamentato dalle telecamere, ma con attiva la rilevazione della targa per chi entrava nelattraverso il sistema di smarcamento. Ora, con ilchiuso, le telecamere non si spegneranno, ma resteranno accese: chi passa quindi attraverso la via per andare alsenza la consapevolezza che ilè chiuso sarà soggetto a sanzione. Il pannello all’ingresso del passaggio Zeduri, che indica normalmente i posti disponibili, segnerà invece l’indisponibilità di spazi. Insomma, nella sostanza non cambia nulla.