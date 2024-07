Branthwaite si concentra sull’Everton tra le voci sul Man Utd

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-18 22:11:38 Breaking news: Il difensore dell’Everton e dell’Inghilterra Jarradnon vede l’ora di iniziare la nuova stagione di Premier League. La scorsa stagioneha avuto una stagione da protagonista per i Toffees sotto la guida di Sean Dyche, con i Merseysiders che vantavano uno dei migliori record difensivi della divisione. Il 22enne è stato escluso dalla rosa dell’Inghilterra per Euro 2024, ma è stato accostato a un trasferimento al Manchester United, tanto è stata impressionante la sua forma. Tuttavia, il richiestissimo difensore centrale è fermamenteto sulla stagione 2024-25, nonostante i vincoli di mercato. Parlando al sito web del club Everton, ha dichiarato: “Penso che per me si tratti semplicemente di prendere ciò che ho imparato dalla scorsa stagione e da quella precedente e di mettere tutto insieme.