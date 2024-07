Benevento furti al cimitero | ‘Spariti i fiori gesto di cattivo gusto’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDisagi e piccolialdi. Una cittadina, esasperata, ha raccontato in una nota di aver subito l’ennesimo furto dalla tomba della sua famiglia: “È vietato ai visitatori raccoglieredalle tombe, a meno che non siano le proprie.” Una frase che la dice tutta. Stamane mi sono recata a“luogo del riposo” dei miei genitori. É il compleanno e onomastico di mio padre Federico. Sorpresa. I vasi che accolgono ivuoti. Un tuffo al cuore!” scrive. “Un dolore indescrivibile – scrive – non per iche comunque meritano rispetto, ma per l’oltraggio che hanno subito i loculi dei miei cari. E non è la prima volta. Forse è nata una nuova moda, tendenza. Un nuovo influencer? Ladro/a di? Forse parodiando un libro di V. Perrin “Cambiare l’acqua ai“ volevano sollevarmi da una fatica.