Avengers | i fratelli Russo in trattative per dirigere i prossimi due film del MCU

(Di giovedì 18 luglio 2024) Anthony e Joestanno per formare una squadra. Di nuovo. Proprio quando i fan avevano perso le speranze, ecco che Kevin Feige li arruola di nuovo nelle scuderie MCU, affidando loro idue capitoli dedicati alla saga degli. Secondo quanto riferito da alcune fonti a The Hollywood Reporter, l’assunzione conclude una ricerca, ad alto rischio, da parte degli Studios, durata mesi. Diversi nomi erano in lizza, tra cui quello di Shawn Levy (Deadpool & Wolverine). Stando a quanto riportato, i colloqui sono nelle fasi iniziali. La mossa segna anche un ritorno “in patria” per i, che sono passati dal mondo della commedia televisiva, in serie come Arrested Development e Community, aidi successo di un decennio fa, come Captain America: The Winter Soldier (2014).