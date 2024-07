ATP Bastad 2024 Rafa Nadal supera Norrie e troverà Navone sorpresa Skatov a Borges il derby portoghese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Giornata densa per l’ATP 250 di(Svezia): si sono chiusi gli ottavi di finale con un match estremamente atteso, come quello die altri due incontri che hanno visto notevoli sorprese.che è sceso in campo per terzo e ha piegato Cameroncon un’ottima prestazione, vincendo con il punteggio di 6-4 6-4. Una prova incoraggiante per il maiorchino che è sembrato crescere finalmente di condizione, ha saputo recuperare da 1-4 nel secondo set per chiudere in due parziali. Domani affronterà Mariano: l’argentino ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 contro l’indiano Sumit Nagal. L’argentino continua nel suo rendimento eccezionale sulla terra battuta in questa stagione. Bel colpo per Timofey: il kazako in rimonta ha fatto fuori Tallon Griekspoor, testa di serie numero 3, con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in poco più di due ore.