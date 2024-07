Ardea dipendente comunale aggredito in strada | arriva la sentenza del tribunale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024)– È giunta finalmente una svolta giudiziaria nella vicenda dell’aggressione alavvenuta lo scorso 26 settembre (leggi qui). Il Giudice per le indagini preliminari deldi Velletri ha emesso unache conferma la responsabilità dell’imputato, condannandolo al pagamento di una multa di 1.500 euro oltre alle spese processuali. In alternativa, l’imputato potrà scontare la pena convertendola in 20 giorni di reclusione.in pieno giorno L’episodio risale al tardo pomeriggio del 26 settembre, quando il, responsabile di un importante ufficio del Comune di, è statoina Nuova Florida. Secondo le testimonianze iniziali il lavoratore avrebbe fermato l’auto pensando che l’uomo che sbracciava in mezzo allafosse in pericolo.