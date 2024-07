Un defibrillatore alla Spiaggia dei valori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Pubblica Assistenza Città di Faenza ha donato unsemi automatico allo stabilimento ’Ladei’ gestito dall’associazione ’Insieme a te’. Lo stabilimento balneare, situato a Punta Marina, consente un accesso al mare libero ma attrezzato, sicuro e gratuito per disabili, anche gravi. Da anni l’associazione Pubblica Assistenza Città di Faenza collabora con ’Insieme a te’ per la gestione della logistica e dei trasporti dei loro utenti. La collaborazione si è consolidata con la donazione di unsemiautomatico per aumentare la sicurezza degli ospiti e di tutti coloro che frequentano lo stabilimento.