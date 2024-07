TNA | Moose prega la compagnia di firmare Mike D Vecchio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lo scorso weekendè riuscito a difendere il suo titolo massimo della federazione tedesca GWF dall’assalto del campione del mondo TNA,. Subito dopo la contesa il leader del System si è congratulato con l’avversario per poi afferrare un microfono chiedendo al campione un nuovo match tra i due, ma non più in terra tedesca bensì all’interno di un ring TNA. Per chi non lo sapesse,ha lottato anche in Italia lo scorso anno e, sempre nel 2023, è stato uno dei vincitori del Gut Check ovvero il torneo utile a scoprire e dare opportunità a giovani talenti. Qui il segmento citato conche ha ribadito su Twitter il bisogno per la TNA diin esclusiva un talento simile. We need to sign this guy asap.,#HEISASTAR(@TheNation) July 14, 2024