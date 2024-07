Tempesta e la rincorsa | Posizione sperimentata forse una volta da Zenios nelle corse in provincia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA, ultimo Palio corso nella Lupa:lo sogni anche la notte adesso? "No, perché?" E’ un po’ vispo, diciamo così. "Un soggetto all’esordio, ha un po’ di carattere. E’ un cavallo. Non tutti sono docili o si approcciano le prime volte al Palio in modo tranquillo. C’è chi trova a volte qualche difficoltà in più". Deve fare più esperienza? "Era allenato e presentato in ottime condizioni di salute. Chiaro cheha necessità di fare le sue esperienze. Il Palio è durato anche due giorni in più, si è ritrovato di, ci sono sei prove, va al canape il 2, torna nell’Entrone e dopo due giorni si ritrova ancora lì. Con la stalla ci abbiamo lavorato tanto, all’inizio è stato più laborioso per me, poi piano piano si è trovata la quadratura per partirci al canape". Ma la sorte ha messo la Lupa di