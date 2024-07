T-shirt da lavoro smart per la sicurezza dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) T-e altri indumenti daintelligenti possono dare l'allarme in caso di rischi per la salute deie prevenire gli infortuni. E' stato presentato al Senato, durante la conferenza "DP(AI) Per lasulusiamo Intelligenza!", un nuovo servizio evoluto di monitoraggio della salute. Alla base c'è un'innovativa tecnologia tessile in grado di renderequalsiasi indumento, preservando la comodità di utilizzo e la possibilità di lavaggio. E' in corso la sperimentazione, con una tecnologia fornita dalla società Accyourate, su circa 400volontari di aziende come Acea e Generale costruzioni ferroviarie.