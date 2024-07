Sciopero delle guardie giurate Braccia incrociate alla Rems

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Empoli, 17 luglio 2024 – Ledella Sicuritalia che saranno in turnodi Empoli il prossimo 6 agosto si asterranno dal lavoro per tutto il giorno. A comunicare la proclamazione delloè il sindacato UilTuCS Toscana dopo che a nessunarichieste di messa in sicurezza della postazione degli operatori è stato dato seguito. "A distanza di due mesi nulla è cambiato – fa sapere Gennaro Cotugno, coordinatore settore sicurezza –. Le nostre richieste per mettere in sicurezza la postazione sono state ignorate. Abbiamo richiesto la porta blindata e l’oscuramento vetri della guardiola, e di raddoppiare la presenzada una a due unità. Nei mesi scorsi il presidente della Regione paventava tagli ai servizi di vigilanza presso le strutture ospedaliere. Noi della Uiltucs Toscana diciamo no ai tagli sulla sicurezza.