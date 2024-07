Sassicaia Bottura Malvasia | Rose Villaine canta a casaccio le eccellenze enogastronomiche italiane

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Negli ultimi giorni si è parlato spesso dellautriceVillain, che ha aperto i concerti dei Coldplay a Roma allo Stadio Olimpico. La rapper italiana, dopo l’esperienza sanremese con il singolo Click Boom, ha lanciato un altro pezzo Come un tuono, featuring Guè Pequeno, che sta spopolando in radio. Il singolo, uscito a fine marzo di questo anno, ha tutte le potenzialità per essere uno dei tormentoni dell’estate 2024, tanto per il ritmo che mescola bachata e hip hop, quanto per il testo che richiama nomi, marchi, artisti conosciuti a livello popolare appiccicati in una canzone che vorrebbe raccontare il sentimento iniziale di un innamoramento.