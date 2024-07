Samb oggi inizia una nuova avventura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Al via l’dellaper la stagione 2024-2025. Questo pomeriggio alle ore 17.30 i rossoblù si ritroveranno al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli per dare inizio alla preparazione precampionato. Palladini ed il suo staff hanno già preparato i programmi di lavoro, con l’impianto rivierasco che sarà la sede degli allenamenti anche perché ala Village di Stella di Monsampolo sono in corso i lavori di semina del terreno di gioco. I convocati del club rivierasco faranno sede al Ciarrocchi dove è stata allestita anche una mensa dove la squadra potrà pranzare. Intanto continuano le ufficializzazioni in casa. Si parte con Sabah Kerjota classe 2001, grande protagonista in D nelle due ultime stagioni con la Vigor Senigallia. Lagià a giugno aveva raggiunto l’accordo con l’attaccante albanese che ha sposato in pieno il progetto del presidente Vittorio Massi.