Poviglio ingaggia Arismendi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Terminata la regolar season con un brillante terzo posto che però non le ha consentito di evitare la partecipazione ad una fase due della stagione denominata “Poule Salvezza”, la Platform-Tmcsi appresta a disputare la fase calda della stagione. Da domenica prossima all’8 settembre la formazione del manager Francesco Marchi lotterà per raggiungere la salvezza. Sarebbe la terza consecutiva nella massima categoria italiana di baseball. La formazione reggiana del presidente Andrea Giovanardi è stata inserita nel girone H unitamente a Torino, Settimo Torinese, Senago, Milano 1946, Codogno, Crocetta Parma ed Oltretorrente Parma. Queste squadre si affronteranno in doppi incontri di sola andata e l’ultima classificata disputerà i successivi play out contro le ultime classificate dei gironi F e G per evitare la retrocessione in serie B.