Passeggeri segnalano uno strano cattivo odore a bordo aereo costretto a tornare indietro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una strana puzza, come di bruciato. Questo l’sentito idi un volo Eurowing partito da Berlino-Brandeburgo. I 150 a, compresi molti tifosi dell’Inghilterra di ritorno in patria, a Manchester, dopo la finale Euro 2024, hanno subito segnalato l’e il pilota ha deciso di dichiarare un’emergenza aerea che prevede diall’aeroporto di partenza. I fatti risalgono a lunedì 15 luglio, quando l’Eurowings è tornato allo scalo tedesco e isono stati fatti scendere attraverso le scale e allontanare in autobus. I controlli effettuati dai vigili del fuoco non hanno però chiarito il mistero: perché la puzza? “Il volo EW8470 ha fatto un ritorno non programmato a Berlino a causa di unindefinito in cabina. L’è stato successivamente ispezionato senza alcun riscontro.