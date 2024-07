Paolo Berizzi protesta pure per la partita del cuore | coi fascisti non si deve giocare a pallone

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per chi se la fosse persa, è arrivata la “berizzata” del giorno.è il giornalista che si è costruito una carriera monotematica, sul pericolo fascista non solo in Italia, ma su tutto il pianeta. La caccia fuori del nostro sistema solare ancora non è, ma non va esclusa.accende il metal detector e segnala il pericolo “nero” come una sentinella di vedetta. Quando non la trova, se la inventa. Come in questa occasione. Non ha gradito, ad esempio, il fatto che mercole 16 luglio si sia giocata a L’Aquila ladel. Un successo straordinario di pubblico, di incassi, trasmesso anche in tv, ma troppo “ecumenico” ad avviso del giornalista di Repubblica. Ecco, quindi, arrivato il tweet di scomunica per tutti i partecipanti. Un misfatto che andava denunciato Urbi et orbi, via Twitter.