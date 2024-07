Paola Iezzi senza freni su X Factor e Chiara | Separazione voluta da lei

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il comeback discografico con la sorella, l’esperienza nella giuria di Drag Race Italia e adessoè sbarcata anche tra i giurati di X. La cantante di Festa Totale siederà accanto ad Achille Lauro, Jack La Furia e Manuel Agnelli. In un’intervista rilasciata a Il Corriereha svelato come sono i suoi colleghi dietro le quinte e anche i retroscena sulla– avvenuta undici anni fa – con. L’artista ha rivelato che a voler mettere in stand by il duo è stata, che sarebbe anche la più ribelle tra le due (io avrei detto il contrario). “Lei è quella che ha fatto più casini, ma relativi, perché siamo state entrambe sempre molto disciplinate, ligie al dovere. La nostra è un’unione molto forte, che ha avuto un momento di difficoltà dopo 17 anni di carriera simbiotica. A un certo punto ha prevalso una certa dose di insofferenza.