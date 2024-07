Palinstesti Mediaset la grande novità degli speciali Amici-Verissimo con De Filippi e Toffanin Belinguer raddoppia Ilary Blasi in stand by

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Solo una breve introduzione, Pier Silvio Berlusconi sul palco snocciola i numeri positivi del Biscione con il sorriso, commenta i dati economici del Gruppo Mfe nel primo semestre e annuncia una crescita dei ricavi pubblicitari in Italia e in Spagna superiori alle stime: +6,7% rispetto all’omologo periodo del 2023. A Cologno Monzese si è tenuta ieri pomeriggio la presentazione dei Palinsesti2024/2025. L’EVENTO DEE IL SODALIZIO“In autunno su Canale 5 produrremo delle serate. Maria Dee Silviacelebreranno questi grandi artisti nati e poi cresciuti grazie ad. È per me una cosa bellissima, è nata questa idea da una conversazione tra me e Maria in cui parlavamo del successo di. Sta scrivendo un pezzo della musica italiana con tutti i talenti scovati.