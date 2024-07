OnePlus Nord 4 in mostra a Milano smartphone e molto altro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un lancio globale a, il ritorno del metallo e una longevità inedita su un medio gamma.presenta così i quattro dispositivi con cui aggiorna l'intero ecosistema:4, tablet OnePad 2, smartwatchWatch 2R e gli auricolariBuds 3 Pro. L'interesse maggiore del Summer Launch Event concerne il nuovo telefono di fascia media, che grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo negli anni è statoapprezzato dai consumatori, consentendo all'azienda cinese di mantenere in linea i volumi di vendita. Laddove la battaglia per i top di gamma è serratissima e l'aumento dei costi tende a premiare i marchi più popolari, la gammaregala sicurezze a, nonostante a differenza del passato i suoi telefoni abbiano perso, in parte, originalità e riconoscibilità.