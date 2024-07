Milano bimbo di 8 mesi muore in casa | si indaga per capire le cause della tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024)in zona Corvetto, dove undi soli 8è morto in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati i carabinieri carabinieri del Radiomobile estazione Vigentino che orano su questa morte choc.Leggi anche: Un complotto iraniano per assassinare Trump: la rivelazioneCnn A dare l’allarme, stando alle prime informazioni a disposizione, è stata la madre del bambino, una donna di 35 anni di origine marocchina, che si è accorta che il figlio aveva accusato all’improvviso difficoltà respiratorie. Laè successa nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, ma è emersa solo nelle ultime ore. La mamma al telefono in preda alla disperazione avrebbe espressamente detto di aiutarla perché il piccolo non respirava. Il dramma è avvenuto nelle case popolari di zona Corvetto.