Licata non concede scampo E’ la decima vittoria di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dieci e lode. Con un ko tecnico alla seconda ripresa, Antoniosi è sbarazzato agevolmente del malcapitato Alexander Zeledon, arrivando in doppia cifra. Dieci vittorie in altrettanti incontri, l’ultimo dei quali a Sequals nel prestigioso Trofeo Carnera. D’accordo, il mestierante nicaraguense non rappresentava un ostacolo particolarmente alto, ma la prestazione dell’allievo di Roberto Croce è stata esaltante. Impreziosita da un montante destro d’incontro che ha messo fuori combattimento Zeledon senza lasciargli. Un colpo tanto bello, preciso e potente da non lasciare indifferente un certo Alessandro Duran, che dopo l’incontro ha speso parole molto significative nei confronti del welter ferrarese.