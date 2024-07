Kate Middleton | il nome segreto di circostanza

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Principessa del Galles, Catherine(meglio nota come), possiede unquasiche in pochissimi conoscono. Si tratta di un appellativo che la futura Regina di Inghilterra adopera solo in determinata circostanze.non ha accompagnato il marito, il Principe William, nella visita in Scozia. Il motivo di tale assenza è, ovviamente, più che giustificato. La Principessa del Galles, infatti, si sta sottoponendo alle cure per combattere il cancro, dal quale lei stessa ha confessato di essere stata colpita. Nonostante un’uscita pubblica, dopo l’annuncio della malattia, sia avvenuta in occasione del Tropping The Colour 2024, la moglie del futuro erede al trono non è pronta per tutte le attività pubbliche. E per non essere sottoposta a continui commenti sul suo stato di salute, la Principessa limita le sue apparizioni.