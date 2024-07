In Lombardia nuovo bando per le pro loco | cosa sapere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano – Al via da ieri 16 luglio, fino al prossimo 10 ottobre 2024, ila sostegno delle associazioni proe delle loro unioni iscritte all'albo regionale delle proche collaborano alla promozione turistica di base, allo scopo di agevolarne ed incentivarne l'attività. "Regioneha messo a disposizione 750mila euro, a fondo perduto, per le Proche contribuiscono alla promozione del turismo inassegnando fino a 2.000 euro per ciascun beneficiario” ha detto Floriano Massardi consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione 'Agricoltura, montagne e foreste' di Regione. Il termine proderiva dal latino “a favore del luogo”. Le Prosono infatti associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio.