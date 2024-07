Impennata utili nel 2023 per banche e assicurazioni quotate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)innelper lee lein Borsa a Milano sul mercato principale, Euronext Milan (Exm), cresciuti rispettivamente del 67% e del 66% in confronto al 2022. Sono questi i principali numeri-chiave della terza parte del Bollettino statistico della Consob per il. Risultati in forte calo, invece, per le altre societĂ(-19,5% l'utile netto nelsu base annua) e per le imprese negoziate (-17%) su Euronext Growht Milan (Egm). Ledi diritto italianosu Exm hanno registrato un forte aumento degliper 26,2 miliardi di euro (+67% rispetto al 2022) principalmente per il miglioramento dei risultati della gestione operativa che hanno evidenziato una forte crescita degli interessi netti (+39% rispetto al 2022), ben superiore all'aumento dei costi operativi.