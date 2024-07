Il balletto di Monte Carlo danza sulle note della pizzica salentina | a Lecce la prima italiana di Core Meu

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laclassica e lasi fondono in un abbraccio appassionato sotto il cielo stellato di. “Meu“, la creazione originale delografo Jean-Christophe Maillot, approda per lavolta in Italia, trasformando la suggestiva Piazza Duomo in un palcoscenico vibrante di energia mediterranea. Dal 18 al 20 luglio, la Compagnie Les Ballets dee Antonio Castrignanò & Taranta Sounds daranno vita a uno spettacolo ipnotico, un viaggio travolgente tra trance e sacrificio. Circa cinquanta ballerini,punte o a piedi nudi, si muoveranno al ritmo incalzante del tamburello, evocando le origini ancestraliliberatoria nata come rimedio al morsotarantola.