Giù le mani dal programma GOL! l’appello di Giovanni Mucciolo Ceo di Aciief

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “IlGOL rappresenta una risorsa fondamentale per migliorare le competenze dei lavoratori e facilitare il loro inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Tuttavia, senza un’adeguata implementazione a livello regionale, rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Non possiamo permettere che siano gli errori dei burocrati a smantellare la più importante azione di politica attiva per il lavoro mai avuta in Italia”. Sostiene la bontà dell’operazione PAR GOL, imprenditore di lungo corso in istruzione e formazione, attualmente CEO dell’agenzia formativa, dopo che negli ultimi giorni ilGaranzia Occupabilità Lavoratori è balzato agli onori della cronaca in quanto gli obiettivi prefissati sono ben lontani dall’essere raggiunti.