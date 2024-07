Firenze pronto soccorso sotto pressione Non è colpa dell’afa ma del Covid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 –assedio, ma più per ilche per il caldo. Stanno infatti aumentando il questi giorni i casi di positività riscontrati negli ospedali fiorentini, anche se, è bene precisarlo, si tratta di pazienti con sintomi molto lievi. Il problema è dunque soprattutto logistico e non c’è da preoccuparsi per i contagi. A fare il punto è il dottor Gianfranco Giannasi, direttore dell’area emergenze urgenze di tutta la Ausl Toscana Centro, oltre che deldi Torregalli. “Fra la fine di giugno e l’inizio di luglio – spiega – solo a Torregalli, abbiamo registrato una trentina di casi positivi. Si tratta, per la maggior parte, di pazienti arrivati qui per altre patologie e poi risultati positivi al tampone, che è tuttora obbligatorio per entrare in reparto.