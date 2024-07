Enzo Fernandez i cori razzisti verso la Francia | la Federcalcio francese presenta reclamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 luglio 2024 - Che tra Argentina e, calcisticamente parlando, non corra buon sangue è noto, soprattutto dopo la finale del Mondiale in Qatar. Ma questa volta i giocatori della Albiceleste hanno superato ogni limite. Durante i festeggiamenti per la vittoria della Copa America, gli argentini hanno intonato deinel confronti dei giocatori della, il tutto ripreso in diretta Instagram da, centrocampista del Chelsea. "Giocano per lama vengono dall'Angola, correranno bene, gli piace sc*** con i trans. La madre è nigeriana, il padre cambogiano, ma sul passaporto c'è scritto:", queste le parole del coro che molti giocatori, non tutti, stavano intonando sul bus.