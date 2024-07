De Laurentiis ha fatto scuola anche l’Inter fa il film sullo scudetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024)come il Napoli: ilper celebrare lose a Napoli è arrivato dopo 33 anni, mentre a Milano dopo tre. Per la seconda stella conquistata a maggio,ha deciso di lanciare il-evento “Inter. Due stelle sul cuore”, al cinema dal 19 al 25 settembre, prodotto damaster e diretto da Carlo Sigon.lancia ilNel lungometraggio ci saranno immagini inedite, interviste e qualche momento indimenticabile della stagione. Insomma, un mix di contenuti per far rivivere ai tifosi gli attimi che hanno portato alla cavalcata verso la conquista del ventesimodella storia nerazzurra. Proprio come era accaduto con il Napoli, quando a maggio Delanciò la pellicola che ripercorreva i momenti del trionfo in Serie A dopo 33 anni.