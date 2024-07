Campionato Primavera il nuovo format

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da quest’anno saranno 20 e non più 18 le formazioni in1 a girone unico, la fase regolare inizierà sabato 17 agosto (calendario ancora da definire) per concludersi il 17 maggio. Le prime sei classificate (prime due direttamente in semifinale) andranno ai playoff per aggiudicarsi poi il titolo. Campione in carica il Sassuolo, 62 le edizioni del più importante torneo giovanile in questa stagione riservato fino ai 20 anni, chi ne ha vinte di più è l’Inter con 10 successi. Le ultime due classificate retrocedono direttamente in2, mentre la 17esima e 18esima classificata disputeranno il playout per un’altra retrocessione a meno che non ci siano dieci punti di differenza, a quel punto sarà categoria inferiore diretta.