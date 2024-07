Bronzetti-Cristian in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Palermo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luciase la vedrà contro Jacquelinenel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Dopo una battaglia di 2h30? contro la francese Jacquemot terminata a notte fonda,è pronta per tornare in campo e andare a caccia dei quarti di finale. In striscia aperta di vittorie – è reduce dal titolo a Contrexeville -, Lucia sfiderà la rumena, settima forza del seeding e capace di superare al debutto l’argentina Riera.ha vinto entrambi i precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 18 luglio, conancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).