Attenzione alla spilla sfoggiata da Ilaria Salis | un' ultrà all' Europarlamento | Guarda

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "Sono molto emozionata. Io sono prima di tutto antifascista: per cui voglio occuparmi di temi sociali e immigrazione. Sto studiando molto":lo ha detto nel suo primo giorno al Parlamento europeo. Arrivata a Strasburgo insieme ai genitori, si è poi seduta in aula vicino ai suoi compagni di gruppo, Carola Rackete e Mimmo Lucano, prendendo appunti su un quaderno per la maggior parte del tempo. Sulla presenza di mamma e papà, invece, ha detto: "Mi hanno aiutato tantissimo in campagna elettorale e ci tenevo davvero tanto che fossero qui oggi. Per me è davvero un po' come il primo giorno di scuola". L'attivista, accusata di aggressione in Ungheria ed eletta in Europa con Avs, avrebbe mostrato orgogliosamente anche la suaantifascista.