Attentato a Trump l’indiscrezione della Cnn | I servizi segreti avevano ricevuto una soffiata su un complotto iraniano per uccidere l’ex presidente

(Di mercoledì 17 luglio 2024), Cnn: “dell’Iran per” Alcune settimane fa, una fonte affidabile ha informato iamericani di unper assassinare Donald. Prendendo lamolto seriamente, ihanno avvertito i responsabilicampagna delben prima dell’attacco di sabato scorso e hanno rafforzato i dispositivi di sicurezza per il tycoon. La rivelazione, diffusa dalla CNN, aumenta lo sgomento per le gravi falle nella sicurezza evidenziate a Butler, in Pennsylvania, dove Thomas Matthew Crooks è riuscito a sparare contro il leader repubblicano da un tetto a soli 130 metri dal palco, nonostante i suoi movimenti sospetti fossero stati notati già 30 minuti prima. Secondo la CBS, un agente sarebbe stato minacciato da Crooks con l’arma, ma non avrebbe reagito.