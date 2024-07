Attentato a Trump i primi sondaggi | risultato sconvolgente Il caso New York

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) C’era da aspettarsi che il fallitoavrebbe spostato gli equilibri neielettorali per le Presidenziali americane. E in effetti così è stato. Ma le rilevazioni della University-Wilder School, uscite nella giornata di ieri, offrono un quadro che va oltre il raddoppio del vantaggio di The Donald nei confronti di Joe Biden. Che passa per l’appunto da 2 a 4 punti. Più contenuto lo scostamento per l’istituto NewTimes/Siena College (più vicino ai Dem), che stabilisce in 3 punti il distacco. Si tratta in ognidi uno scostamento di milioni di elettori. Se l’affluenza fosse la stessa del 2020, due punti equivarrebbero a due milioni di voti. Che in un’America così polarizzata non sono pochi. Ma il punto di svolta verso le elezioni, leggendo i risultati dei, è un altro.