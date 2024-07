Allarme diabete In aumento fra i giovani Come prendersi cura del proprio corpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PISTOIA Il gesto migliore che ognuno possa fare, è il: degli altri e anche di sé. Infatti, il benessere personale permette di trovarsi in quello stato di equilibrio che concilia accoglienza e dialogo, valorizzando il rispetto. Lo sanno bene tutte le associazioni che su questo fronte sono impegnate, affinché ogni possibile malessere sia risolto, consapevoli che la soluzione è tanto più efficace quanto più tempestivamente si riesca a individuarlo. Da quando è nata, nel 1987, anche l’Associazione Diabetici Pistoiese lavora per promuovere stili di vita conformi alle necessità di quella splendida macchina che è il nostro, da mantenere efficiente per poter vivere bene.