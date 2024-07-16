Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08:15 (Di martedì 16 luglio 2024) Viabilità 16 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE, CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO, E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. FILE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIALE TOGLIATTI VERSO Roma, E PROSEGUENDO, PER IL TRAFFICO INTENSO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA LINEA Roma-PISA PER LA PRESENZA DI ANIMALI A TOMBOLO. I TRENI ALTA VELOCITA’ E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Viabilità 15 LUGLIO 2024 ORE 13.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 07:30 - PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 13. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. INTERESSATA DAI LAVORI DI RINNOVAMENTO È ANCHE LA STAZIONE CIPRO, MA PER QUEST’ULTIMA NON SONO PREVISTE INTERRUZIONI AL SERVIZIO PASSEGGERI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ 15 LUGLIO ORE 20. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI LAURENTINA E ARDEATIS IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ 15 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA ROMA FIUMICINO E A24 SULL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SI STA IIN COSA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA E TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma